Grote evacuatie wegens naderende tyfoon op Japans eiland Okinawa

Een man wacht op vervoer in een overstroomde straat in Manila, op de Filipijnen. — © afp

De tyfoon raast momenteel over de Stille Oceaan met windsnelheden van maximum 180 kilometer per uur. Ze zal waarschijnlijk vanavond of vannacht Okinawa bereiken, en zou later deze week verder trekken richting het oosten van China.

Volgens het Japanse meteorologische agentschap bevond de storm zich dinsdag om 15 uur plaatselijke tijd op zo’n 170 kilometer ten zuidoosten van Naha, de hoofdstad van Okinawa. Het eiland verwacht hevige windstoten, felle regen en golven tot zo’n 12 meter hoog.

‘Heel wat mensen blijven thuis omdat hun woning opgetrokken is uit beton’, verklaarde een verantwoordelijke van het departement rampenbeheer. ‘Maar we vragen mensen die alleen zijn, of die in houten woningen wonen in laaggelegen gebieden om zich naar een schuilplaats te begeven.’

Intussen werden uit voorzorg meer dan 500 vluchten geannuleerd naar Okinawa. Ook plaatselijke ferry- en busverbindingen zijn opgeschort, aldus de openbare omroep NHK. Volgens de luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en All Nippon Airways (ANA) ondervinden meer dan 74.000 reizigers hinder van de afgeschafte vluchten dinsdag en woensdag.

Okinawa ligt ongeveer 500 kilometer ten zuiden van het Japanse vasteland. Het dichtbevolkte eiland telt zo'n 1,5 miljoen inwoners.

In China zijn tyfoon Talim en tyfoon Doksuri net gepasseerd. Die laatste kostte al 20 mensen het leven en is zo een van de zwaarste stormen die Noord-China trof in 10 jaar. Bijna een miljoen inwoners werden geëvacueerd. Nog minstens twintig personen zijn vermist.