Papieren kassaticket verdwijnt in Frankrijk, tenzij je er expliciet om vraagt

Met het afvoeren van het systematisch geprinte kassaticket wil de Franse regering de papierverspilling tegengaan. Jaarlijks vertegenwoordigt de kassabon 150.000 ton aan papier bij onze zuiderburen. Door de beslissing, die dinsdag in werking ging, moeten klanten voortaan uitdrukkelijk om een fysieke kassabon vragen. Een elektronische bon via mail, sms of via een QR-code behoort ook tot de mogelijkheden.

Al bestaan er enkele uitzonderingen. Voor aankopen van goederen waarvoor een wettelijke garantietermijn geldt, moet nog steeds een fysieke bon geprint worden. Denk aan de aankoop van een nieuwe smartphone of vaatwasser. Maar ook de horeca zal tickets blijven afdrukken, aangezien de bonnetjes vaak als bewijs van onkosten dienen. Ook diensten die meer dan 25 euro kosten, vereisen een papieren bon.

De invoering van de nieuwe maatregel werd al meermaals uitgesteld. Oorspronkelijk had de bon al op 1 januari van dit jaar moeten verdwijnen. Ook de inflatie zorgde voor bijkomend uitstel.

Kritiek

Verschillende consumentenorganisaties denken dat de consument geen baat heeft bij het verdwijnen van het papieren ticket. Ze vrezen dat klanten zullen vergeten om een kassaticket te vragen en zo bijvoorbeeld een incorrecte prijs zullen betalen. Ook artikelen terugbrengen wordt bemoeilijkt, klinkt het bij de consumentenorganisaties. Door de digitale bewaring van de bonnetjes worden ook op het vlak van privacy vragen gesteld.

Ook in ons land zou het kassaticket binnenkort kunnen verdwijnen. Het Waalse parlement keurde in maart een decreet goed dat de papieren kassabon wil aanpakken. Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) laat Ovam de eventuele Vlaamse milieuwinst onderzoeken, bericht het Gazet van Antwerpen. Verschillende supermarktketens, waaronder Delhaize en Lidl, bieden al digitale kassatickets aan.