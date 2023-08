Chinese dierentuin ontkent dat hun honingberen mensen in pak zijn

Een dierentuin in het Chinese Hangzhou heeft bevestigd dat hun honingberen wel degelijk echte beren zijn. De zoo werd er namelijk van verdacht dat sommige van zijn beren mensen in kostuum zouden kunnen zijn. Dat idee ontstond nadat een video van een beer op zijn achterpoten online circuleerde.

Wat vooral opvalt is de gerimpelde onderrug van de honingbeer, ook wel Maleise beer genoemd, waardoor heel wat mensen denken dat het om een kostuum gaat. Maar de dierentuin ontkent dat: ‘Als het over beren gaat, is het eerste waar je aan denkt een enorme figuur en verbazingwekkende kracht. Maar niet alle beren zijn kolossen. Maleise beren zijn tenger en de kleinste beren ter wereld.’

Een medewerker van de dierentuin zei dat er maandag verslaggevers zijn langsgekomen om de beren te zien. (fc)