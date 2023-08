Plastisch chirurg in Hollywood had het nooit zo druk, met dank aan de acteursstaking

Van actrice Courteney Cox is bekend dat ze weleens aan zichzelf liet sleutelen. — © reuters

De staking in Hollywood heeft een merkwaardig effect. Plots zitten de agenda’s van plastisch chirurgen overvol. Er komt zelfs weekendwerk aan te pas.

Door de acteursstaking in Hollywood hebben filmstudio’s voor onbepaalde tijd de deuren gesloten en ook voor televisie is er veel minder werk. Als gevolg komt er voor heel wat mensen uit het showbizzwereldje wat tijd vrij, die ze dankbaar gebruiken om … onder het mes te gaan. Ben Talei, plastisch chirurg van het Beverly Hills Center for Plastic Surgery, zegt dat het de voorbije weken afspraken regende. Inmiddels werkt hij zeven dagen op zeven.

‘Het gebeurt wel vaker dat sterren langskomen voor een kleine ingreep’, zegt de man. ‘Maar aangezien die staking nog maanden kan duren, willen ze nu ook zwaardere ingrepen ondergaan zoals een facelift.’ Zijn klantenbestand is een bont allegaartje. ‘Het gaat zowel om heel grote namen van het witte doek als om iets minder bekende namen die langlopende contracten hebben voor series – denk aan soapacteurs. Maar ook sporters, zangers en producenten vinden de weg. Hetzelfde fenomeen deed zich voor tijdens de coronaperiode.’

Al die bekende namen op de operatietafel leiden niet tot meer stress. ‘Sommige mensen denken dat ik bang ben om fouten te maken omdat het belangrijk volk is’, lacht de man. ‘Maar dat is niet zo. Op de operatietafel is iedereen gelijk. Het maakt me niet nerveuzer.’