Nederland en Verenigde Staten geplaatst voor tweede ronde WK voetbal

Nederland en de Verenigde Staten hebben zich dinsdag op de slotspeeldag in groep E op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland geplaatst voor de achtste finales. Portugal en Vietnam zijn uitgeschakeld.

Oranje sloot af met een 7-0 zege tegen Vietnam. Bij de rust stond het al 5-0 in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. Nederland is met zeven punten groepswinnaar en ontloopt daardoor waarschijnlijk het lastige Zweden in de volgende ronde. Mogelijke tegenstanders zijn dan Italië, Zuid-Afrika en Argentinië.

De Verenigde Staten staan als nummer twee in de groep bij de laatste zestien. Op de slotspeeldag kwam de ploeg ze niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Portugal. Dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie, maar niet om in de running te komen voor groepswinst. Ze sluiten ongeslagen af met vijf punten, eentje meer dan Portugal. Vietnam keert puntenloos en zelfs doelpuntenloos huiswaarts.