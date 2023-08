Oproep | Staat uw kind op de wachtlijst bij een zwemclub?

Heel wat lagere scholen organiseren geen zwemlessen meer en dus zijn ouders vaak aangewezen op lessen bij een zwemclub. Maar daar zijn de plaatsen beperkt en is de kost vaak hoger. Staat uw kind op een wachtlijst voor zwemlessen?

Of zijn zwemlessen sowieso te duur om al uw kinderen in te schrijven bij een zwemclub? Organiseert de school van uw kind(eren) nog zwemlessen of dreigt uw kind amper de basis onder de knie te hebben? Voor een artikel zijn we op zoek naar getuigenissen. U kunt mailen naar karlien.beckers@standaard.be of vul onderstaand formulier in. We publiceren niets zonder u eerst te contacteren.

(KAB)