In een restaurantkeuken gaat het er soms hevig aan toe. Werkt u in een keuken en krijgt u daar soms te maken met agressief gedrag? Hoe gaat u daarmee om? Of was dat vroeger zo en is de situatie verbeterd? De Standaard zoekt getuigenissen.

Mail uw getuigenis naar economie@standaard.be of vul onderstaand formulier in. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen. We publiceren niets zonder u eerst te contacteren.