Kinderbegeleider in Australië opgepakt voor misbruik van 91 kleine kinderen

Een voormalige medewerker van verschillende kinderopvangverblijven in Australië is aangeklaagd voor 1.623 feiten van misbruik van 91 kinderen, waaronder 136 verkrachtingen en 110 gevallen van geslachtsgemeenschap met een kind jonger dan tien jaar. De politie omschrijft het dossier als één van de gruwelijkste zaken van kindermisbruik ooit in het land.

De feiten vonden gedurende een periode van vijftien jaar – tussen 2007 en 2022 – plaats in verschillende kinderopvangverblijven in Brisbane en Sydney, en ook buiten Australië. Ze waren uitsluitend gericht tegen ‘prepuberale meisjes’, aldus de politie. De jongste slachtoffers waren amper één jaar oud. De man had alle achtergrondcontroles doorlopen om met kinderen te werken in Australië.

De 45-jarige man, afkomstig van de Australische Gold Coast, werd in augustus 2022 opgepakt nadat hij werd geïdentificeerd op een video van kindermisbruik uit 2014, en zit sindsdien in hechtenis. Nadat hij werd aangeklaagd voor drie feiten, ontdekte de politie naar eigen zeggen meer dan 4.000 foto’s en video’s van kindermisbruik op elektronische apparaten die vermoedelijk van de man zijn. Volgens de politie legde de man alle misbruik vast.

De politie zegt dat het alle 87 Australische kinderen in het videomateriaal heeft geïdentificeerd, en samenwerkt met internationale autoriteiten om vier kinderen te identificeren op beelden die vermoedelijk gemaakt zijn in het buitenland.

De man moet op 21 augustus verschijnen voor een rechtbank in Brisbane, de hoofdstad van de deelstaat Queensland. Daarna zal hij worden overgeleverd aan de deelstaat New South Wales, waar hij moet terechtstaan voor de feiten in Sydney.

‘Dit is een huiveringwekkende zaak’, zegt politiecommissaris Justine Gough. ‘De feiten waarvan sprake zijn diep verontrustend en ondenkbaar. Dit is één van de meest gruwelijke zaken van kindermisbruik die ik ooit heb gezien.’