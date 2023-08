Gedeeltelijke gratie voor afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi in 2019. — © AP

Aung San Suu Kyi, de afgezette leider van Myanmar, heeft gratie gekregen voor vijf van de negentien aanklachten waarvoor ze werd veroordeeld tot een celstraf van in totaal 33 jaar. Dat melden de Myanmarese staatsmedia.

De gedeeltelijke gratie zou een strafvermindering van zes jaar betekenen, aldus de woordvoerder van de militaire junta. De 78-jarige Aung San Suu Kyi werd vorige week nog vrijgelaten uit de gevangenis, om haar straf verder uit te zetten onder huisarrest. Ook de celstraf van oud-president Win Myint werd omgezet naar huisarrest.

In Myanmar woedt al sinds 2021 een conflict tussen etnische afscheidsbewegingen en de militaire machthebbers. Het leger greep toen de macht en zette de partij National League for Democracy uit het parlement. Partijleider Aung San Suu Kyi werd tot 33 jaar cel veroordeeld in een reeks processen die volgens haar bondgenoten politiek gemotiveerd waren.

Maandag maakte de militaire junta al bekend dat de beloofde verkiezingen opnieuw worden uitgesteld, omdat de veiligheidsgaranties niet kunnen worden gegarandeerd. De noodtoestand is opnieuw met zes maanden verlengd, tot 31 januari.