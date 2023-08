Meer diabetes bij kinderen sinds corona-epidemie - Britten willen een pak meer gas en olie uit de Noordzee halen

1. Meer diabetes bij kinderen sinds corona-epidemie

In België en diverse andere westerse landen is het aantal nieuwe gevallen van diabetes bij kinderen en tieners sinds het begin van de corona-epidemie fors gestegen. De oorzaak is onbekend. Lees meer

2. Britten willen een pak meer gas en olie uit de Noordzee halen: 100 licenties staan klaar

In Schotland kondigde de Britse premier Rishi Sunak 100 nieuwe licenties aan voor gas- en olieboringen in de Noordzee. Volgens hem brengt dat de Britse klimaatdoelen niet in gevaar. Critici zien er een politieke stunt in. Lees meer