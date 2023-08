‘Dieselkorting’ kost België miljarden euro’s

‘In de strijd tegen de klimaatopwarming is het net belangrijk dat we fossiele brandstoffen bannen’, zegt Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit). ‘Maar wat doet België? Wij subsidiëren die brandstoffen volop. Heel Europa tankt op onze ­kosten.’ Iedereen die in ons land tankt met een voertuig van 7,5 ton kan rekenen op een terugbetaling van de accijnzen. Die korting ­bedraagt zo’n 20 cent per liter. Vooral vracht­wagens, maar ook taxi’s en ­bussen maken daar gebruik van.

De maatregel bestaat al sinds 2004 – toen ingevoerd als steunmaatregel voor de transport­sector –maar de laatste jaren swingen de kosten de pan uit. Sinds 2019 betaalde België in ­totaal 2,79 miljard euro aan ­dieselsubsidies. Meer dan de helft daarvan (1,5 miljard) kwam bij buitenlandse bedrijven terecht. Want elke vrachtwagen die in België tankt, heeft recht op de korting. Dat schrijven de Europese regels voor eerlijke concurrentie voor. Dat de korting, die je zelf moet aanvragen, steeds meer bekend is bij buitenlanders, doet de kosten oplopen.

Vooruit pleit er nu voor om de dieselsubsidie geleidelijk aan uit te ­laten doven. Ook minister van ­Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) speelt met dat idee. Hij stelde voor om de korting tegen 2026 naar 14 cent per liter terug te brengen, in het kader van de fiscale hervorming. Maar Van ­Peteghem moest zijn fiscale plannen opdoeken, omdat de ­Vivaldi-partijen niet tot een ­akkoord konden komen.

Voor Vooruit is de mislukking van de fiscale hervorming geen reden om de uitfasering van de subsidie te laten varen. De partij pleit ervoor de Belgische bedrijven anders te ondersteunen, ‘door bijvoorbeeld in ­technologische innovatie te investeren’, zegt Verduyckt. ‘Zo kunnen we de Belgische transportsector helpen in de transitie naar een meer milieuvriendelijke vloot.’

Mocht de dieselkorting verdwijnen, zou dat een ramp zijn voor de transportsector, vreest de sector­vereniging Transport en Logistiek Vlaanderen. ‘Voor veel bedrijven maakt die subsidie het verschil tussen het hoofd boven water houden of kopje-onder gaan’, zegt beleidsmedewerker Frederic Keymeulen.