Acteur Paul Reubens (70), bekend van Pee-wee Herman, overleden aan kanker

Reubens begon zijn carrière in het improvisatietheater en dook in de jaren 70 meerdere keren op in The Gong Show van Chuck Barris. Begin jaren 80 ging hij de podia opzoeken met Pee-wee Herman, een tamelijk kinds personage dat hij zelf had bedacht. Er volgde al snel een HBO-special en in 1985 een eerste film: Pee-wee’s big adventure, wat het regiedebuut was van Tim Burton. De film werd een commercieel succes en lanceerde Reubens. Twee sequels volgden: BIg top Pee-wee in 1988 en de Netflix-film Pee-wee’s big holiday in 2016.

Pee-wee was een cultfiguur, gekleed in een te krap bemeten plunje. Aanvankelijk leek hij haast samen te vallen met Reubens. De acteur verscheen immers publiekelijk steeds in dat befaamde alter ego. Hij bedacht het personage om zijn eigen tekortkomingen als stand-upcomedian te maskeren. Reubens had moeite om grappen en punch lines te memoriseren.

In opspraak

Aan die publieke optredens als zijn alter ego kwam een einde toen hij in 1991 gearresteerd werd in een ‘adult theater’ - een plek waar uitsluitend pornografische films worden vertoond. De publiekslieveling was er betrapt op masturberen. Vanaf 1999 verscheen Reubens terug in de openbaarheid, maar dat deed hij niet langer als Pee-wee Herman. Drie jaar later kwam hij opnieuw in opspraak toen hij een huiszoeking pornografisch materiaal werd gevonden dat de aanklager classificeerde als kinderporno. De officieer van justitie volgde die classificatie niet. In 2004 werd de aanklacht verworpen nadat de acteur in ruil schuldig had gepleit in een andere zedenzaak. Reubens heeft de beschuldigingen van kinderporno steeds met klem ontkend, maar de imagoschade door de schandalen heeft hij nooit meer helemaal kunnen afschudden.

De Amerikaan speelde doorheen de jaren nog gastrolletjes in een aantal tv-reeksen, zoals Ally McBeal en 30 rock. Hij dook ook op in een aantal weinig spraakmakende films en tekende occasioneel voor stemmenwerk. De afgelopen zes jaar leed Reubens - die officieel Rubenfeld heette - aan kanker. Hij overleed zondag op 70-jarige leeftijd.