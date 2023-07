Hart treft schikking met H’Art

Het Hermitage Amsterdam heeft een kortgeding vermeden met het kunsttijdschrift Hart over H’art, de nieuwe naam van het museum.

Met de voortslepende oorlog in Oekraïne en de culturele boycot van Rusland, besloot het museum Hermitage Amsterdam eind juni zijn naam te veranderen naar H’Art Museum. Dat was schrikken voor het Vlaamse kunsttijdschrift Hart, dat al sinds 2006 bestaat, en vreesde dat er verwarring zou ontstaan over zijn onafhankelijkheid.

De twee partijen laten nu weten dat ze ‘in goed overleg’ een schikking hebben getroffen. Het magazine zoekt een nieuwe naam, die zal worden bekendgemaakt tijdens het Brussels Gallery Weekend op 7 september.

Hoofdredacteur Kathleen Weyts is tevreden dat een kortgeding is vermeden. ‘We hebben de afgelopen dagen goede afspraken gemaakt die de zelfstandigheid van beide partijen garanderen. We kunnen ons nu richten op het eerste internationale nummer van ons kunsttijdschrift.’

Het Hermitage maakt deze zomer gefaseerd de overgang naar zijn nieuwe naam en identiteit. ‘Wij wensen het magazine een succesvolle internationale lancering’, zegt directeur Annabelle Birnie.

Over de details van de regeling wensten de partijen niet verder te communiceren. (isg)