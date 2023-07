Geen Deep In The Woods dit jaar

Het festival Deep in the Woods slaat een jaar over en begint aan zijn editie 2024. ‘De nasleep van de pandemie en de hoge inflatie wegen te zwaar op onze werking.’

De nasleep van de covidpandemie blijft duren. Het aantal evenementen lag in het eerste kwartaal van 2023 nog steeds lager dan in 2019. Nu laat het festival Deep in the Woods weten dat het de editie die van 8 tot 10 september zou plaatsvinden, moet schrappen. ‘Deep in the Woods wordt volledig getrokken door vrijwilligers. We kunnen hen, het publiek en de artiesten dit jaar geen volwaardige editie aanbieden.’

Het festival op een vakantiedomein in Massembre verzamelde de vorige jaren trouwe fans, die genieten van de groene omgeving, de verrassende line-up met onbekende artiesten of gevestigde waarden die nieuw materiaal komen uittesten, en extra’s die het op een groot familiefeest laten lijken, zoals babysitters, en hangbruggen en waterspelletjes voor oudere kinderen.

‘De nasleep van de pandemie en hoge inflatie beïnvloeden onze werking meer dan verwacht’, zegt Katrijn Vermoesen van het festival. ‘We moesten onze reserves vorig jaar al aanspreken. We kunnen financieel geen geweldige editie organiseren en we willen niet voor minder gaan.’

Wie een ticket kocht, wordt gecontacteerd en kan kiezen voor terugbetaling of het ticket inruilen voor de editie 2024. ‘Die staat al gepland.’ (isg)