Senegalese presidentskandidaat Ousmane Sonko opgesloten

De Senegalese presidentskandidaat van de oppositie, Ousmane Sonko, is door een rechter maandag in detentie geplaatst voor ‘oproepen tot opstand en complot’ tegen de staat. Dat heeft een van zijn advocaten aangekondigd.

De 49-jarige Sonko kijkt zo al aan tegen een derde gerechtelijke procedure. Zijn deelname aan de presidentsverkiezingen van februari 2024 komt daardoor nog meer in het gedrang.

Op 1 juni werd hij veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar voor een zedenzaak, waardoor hij eigenlijk onverkiesbaar is, aldus zijn advocaten. Op 8 mei kreeg hij nog eens zes maanden voorwaardelijk voor smaad.

Oppositieleider Sonko kan nog naar de hoogste gerechtelijke instantie trekken. Eerder zei hij al dat het gaat om een complot dat president Macky Sall tegen hem begon om hem uit de race voor het presidentschap te houden. Sall zelf kondigde al aan dat hij geen kandidaat voor een herverkiezing is.

Later op de dag maakte de Senegalese regering bekend dat de partij van Sonko is ontbonden. ‘De politieke partij Pastef wordt per decreet ontbonden’, kondigde minister van Binnenlandse Zaken Antoine Diome aan in een persbericht. Hij rechtvaardigde zijn beslissing op grond van de ‘frequente’ oproepen tot ‘opstandige acties’, die volgens hem hebben geleid tot meerdere doden in maart 2021 en juni 2023.