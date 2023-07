Trump domineert Republikeins veld voor nominatie

Verkiezingen VS

De eerste nationale peiling van The New York Times geeft Trump een voorsprong van 37 procentpunten op DeSantis, zijn belangrijkste uitdager. Vijf andere kandidaten die werden gepeild, zoals Trumps voormalige vicepresident Mike Pence of Nikki Haley, ex-ambassadeur bij de VN, ­komen niet boven de 3 procent uit.

Zelfs als de vijf andere kandidaten de handdoek in de ring zouden gooien en het tot een tweestrijd Trump-DeSantis zou komen, zou de ex-president het nog halen met 62 tegen 31 procent. ‘Trump leidt met grote voorsprong bij zowel mannen als vrouwen, jonge én oudere kiezers, gematigden én conservatieven, hoger- en lageropgeleiden, en zowel in (voor)steden als het platteland’, aldus de krant.

Zorgwekkend voor DeSantis is dat hij het bij uitstek moet afleggen tegen Trump bij de grootste groepen Republikeinse kiezers: de 65-plussers en degenen die zich als zeer conservatief omschrijven. De kiezers die deelnamen aan de peiling, dichten hem ook minder kansen toe dan Trump om Joe Biden te verslaan. De rechtszaken die op de ex-president afkomen, deren zijn kansen duidelijk niet om de Republikeinse nominatie binnen te halen. (bar)