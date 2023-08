Inflatie duwt handelsoverschot Vlaamse agro naar recordhoogte

Vlaanderen heeft vorig jaar voor 53,8 miljard euro aan agrarische producten uitgevoerd. Dat is 7,5 miljard euro meer dan de 46,4 miljard euro aan invoer. Het totale volume van de agrohandel bleef nagenoeg gelijk. De stijging in waarde is vooral toe te schrijven aan de sterke inflatie. Dat blijkt uit het nieuwe agrohandelsrapport op basis van gegevens van de Nationale Bank van België en Eurostat.

Vlaanderen heeft een open economie en een exportgerichte agrovoedingsindustrie. Volgens het departement Landbouw en Visserij toont het positieve handelssaldo van Vlaanderen aan dat de Vlaamse agro-industrie ‘meerwaarde creëert’. Met een overschot van 7,5 miljard euro heeft Vlaanderen het vierde grootste agrohandelsoverschot van de hele Europese Unie, stipt minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) aan. ‘Daarmee levert de agrovoedingssector een belangrijke bijdrage aan de welvaart van een op export gerichte economie als de onze’, klinkt het.

Zuivelproducten vormden in 2022 het belangrijkste product binnen de totale agrohandel, zowel qua import als export. Bij de exportproducten staat kunstmest op een verrassende tweede plaats, vóór vers vlees en cacaoproducten. Het grootste handelsoverschot is er voor aardappelbereidingen, gevolgd door vers vlees, cacaoproducten, banketbakkerswerk en bier. (belga)