Autopsie na overlijden in WZC Corsala in Koersel levert geen duidelijkheid op

Bij de maandag uitgevoerde autopsie op het stoffelijk overschot van een 77-jarige bewoner van het Woonzorgcentrum Corsala in Koersel (Beringen) is geen duidelijke doodsoorzaak vastgesteld kunnen worden. De man overleed vrijdag nadat hij onwel was geworden. Drie andere bewoners raakten ook onwel, maar hun toestand verbeterde.