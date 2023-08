Patiënt met de mond vol tanden

De mond vol tanden

Groepspraktijken van tandartsen worden steeds vaker overgenomen door grote niet-medische bedrijven (DS 31 juli). In die bedrijven, vaak multinationals, worden tandartsen geconfronteerd met strikte targets voor medische ingrepen. Bovendien geldt in die bedrijfsstructuren vaak een allesomvattende aanpak, waarbij alle mogelijke behandelingen aan patiënten worden aangeboden, ongeacht de medische noodzaak. Dat kan leiden tot overbehandeling en de nadruk op commercieel gewin boven medische noodzaak. Het geheel van behandelingen wordt bovendien gefinancierd en ondersteund door het Riziv, dus door de belastingbetaler.

Die bedrijven rekenen vaak hoge kosten aan voor administratieve doeleinden. Daardoor kunnen tandartsen hun financiële onafhankelijkheid en autonomie verliezen, waardoor ze beperkt worden in hun vermogen om de best mogelijke beslissingen te nemen voor hun patiënten.

In die grote bedrijven worden tandartsen vaak geconfronteerd met opgelegde protocollen en behandelingsmethoden, wat hun professionele autonomie kan inperken. Dat kan een impact hebben op het vermogen van tandartsen om op maat gemaakte zorg te bieden aan hun patiënten.

Het is essentieel dat er openlijk wordt gediscussieerd over die kwesties, ook op beleidsniveau: transparantie en regulering zijn van cruciaal belang om ethiek en patiëntenzorg te vrijwaren in de tandheelkunde en algemeen in de medische sector.

Marco Aerts adviseur bij overnames