Rondworm overleeft 46.000 jaar in Siberische permafrost

Een microscopische rondworm die 46.000 jaar lang bevroren zat in de Siberische bodem, is opnieuw tot leven gekomen. En het blijkt bovendien om een nieuwe soort te gaan. Al is dat niet zo uitzonderlijk, volgens expert. ‘Je kan er in elke tuin bij wijze van spreken een ontdekken.’ (Arthur De Meyer)

46.000 jaar lang in ‘winterslaap’, dat is erg lang, maar de Panagrolaimus kolymaensis kan dat. Het gaat om een nematode of rondworm, ook bekend als draadworm. Een microscopisch wezen dat kennelijk erg goed tegen de kou kan. Toen wetenschappers in 2018 bodemstalen van de Siberische permafrost naar hun aangenaam verwarmd lab brachten, kwamen twee van die wormen uit hun winterslaap, en daarna plantten ze zich voort.

Toen al waren er vermoedens dat het om zeer oude wormen ging, maar nu is er uitsluitsel: ze zijn 46.000 jaar oud. Bovendien gaat het om een nieuwe soort. De studie werd eerder deze week gepubliceerd in vakblad PLOS Genetics.

Een foto van de Panagrolaimus kolymaensis, een worm die 46.000 jaar wist te overleven in de permafrost.

80 procent van alle dieren

‘Nematoden zijn onbekend en onbemind’, zegt professor Wim Bert, hoofd van de onderzoeksgroep nematologie aan de UGent. ‘Van alle dieren op aarde, zijn er vier op de vijf rondwormen.’ De kleinste zijn microscopisch. ‘Maar andere worden acht meter lang, al leeft die soort enkel in de placenta van walvissen. Zeker is: ze zitten overal. In de grond en zelfs in kraantjeswater.’

De rondwormen behoren tot de meest succesvolle organismes die onze aarde ooit gekend heeft. Niet verwonderlijk, gezien ze zulke extreme omstandigheden kunnen verdragen en daardoor best letterlijk geologische tijdperken kunnen overbruggen.