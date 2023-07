Vrachtschip aangekomen op tijdelijke locatie

Het brandende vrachtschip Fremantle Highway is maandagmiddag aangekomen op een tijdelijke locatie 16 kilometer boven de Nederlandse Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Het verslepen van het brandende vrachtschip is probleemloos verlopen, zegt de Nederlandse Rijkswaterstaat.

Het verslepen van het vaartuig is zondagmiddag van start gegaan. Twee sleepboten verplaatsten de Fremantle over 66 kilometer. Rond 11.30 uur maandagmiddag bereikten de vaartuigen de tijdelijke locatie.

‘Door de meewerkende stroming tijdens het tweede deel van de sleep kon er sneller gevaren worden dan eerder was berekend’, klinkt het. ‘Ook de rookontwikkeling van het vrachtschip bleef tijdens de hele sleeproute minimaal.’

De bedoeling is om het schip te ankeren. Eens dat mogelijk is, zal een team van de bergers aan boord gaan voor een inspectie. Het vrachtschip blijft vastgekoppeld aan de sleepboten en ook een oliebestrijdingsvaartuig blijft in de buurt, in het geval van een olieverontreiniging.

De uiteindelijke haven is nog niet bepaald. Dat hangt onder meer af van de situatie aan boord, de weersomstandigheden en een haven die de juiste faciliteiten heeft.

De brand op het vrachtschip brak dinsdagavond uit. Het schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Aan boord zijn 3.783 auto’s, waarvan 498 elektrische wagens.