Opgepast: bezoekers kunnen vanaf morgen niet meer zomaar parkeren in de Antwerpse binnenstad

Het Antwerpse parkeerbeleid ondergaat morgen, op 1 augustus, een ingrijpende aanpassing. ‘We gaan voor een aantrekkelijkere binnenstad voor bewoners, handelaars én bezoekers’, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). De stad sluit daarmee aan bij heel wat steden wereldwijd, die ruimte willen maken in straten waar mensen wonen en leven door de druk van het autoverkeer te verminderen.

1. Wat verandert er precies?

Voortaan mogen alleen mensen met een bewonerskaart of speciale vergunning hun auto op straat parkeren in de historische binnenstad van Antwerpen. Dat gebied is in het noorden begrensd door het Eilandje, in het oosten door de Leien en in het zuiden door onder andere de Kronenburgstraat.

Er zijn speciale vergunningen voor mensen met een handicap, zij mogen in de hele zone gratis parkeren. Zorgverstrekkers zoals vroedvrouwen en thuisverplegers kunnen een parkeervergunning kopen. Voor korte tijd laden en lossen is nog altijd toegestaan. Er komt ook een bezoekerspas die bewoners van de binnenstad kunnen aanvragen. Met die pas kunnen hun bezoekers zich digitaal registreren, waarna ze maximaal drie uur in de binnenstad mogen parkeren voor ­3,80 euro per uur. Op het gebruik van de pas staat een bovengrens van 90 uur per drie maanden.

2. Waar moeten bezoekers zonder vergunning hun auto kwijt?

Zij worden doorverwezen naar ondergrondse parkeergarages of park-and-rides rond de stad. Niet alleen dagjesmensen en toeristen, maar ook inwoners uit andere delen van de stad of de Antwerpse districten vallen onder deze regel.

Antwerpen heeft nu zowat twintig (ondergrondse) parkeergarages (goed voor 7.000 plaatsen) en negen park-and-rides (5.000 plaatsen). Een bus- en tramrit brengt bezoekers van die parkings in de rand naar het stadscentrum. De meeste park-and-rides zijn gratis. Op de drie grootste – Linkeroever, Luchtbal en Merksem – kost de eerste 24 uur parkeren 1 euro.

De voorbije weken heeft de stad via allerlei kanalen geïnformeerd en gesensibiliseerd over de nieuwe regeling. Dat gebeurde ook in Nederlandse media, want de stad krijgt veel Nederlandse bezoekers over de vloer. De nieuwe regels zullen ook langs de invalswegen aangekondigd worden op informatieborden.

3. Hoe gaat de stad de nieuwe regels controleren?

Parkeerwachters gaan controleren of de nieuwe regeling wordt nageleefd. Wie een vergunning heeft of over een bewonerskaart beschikt, staat geregistreerd. Op basis van het kenteken van de auto kan gecontroleerd worden of die al dan niet reglementair geparkeerd staat. Wie de regels overtreedt, krijgt een parkeerboete op basis van de geldende tarieven.

4. Waarom doet Antwerpen dit?

Schepen Kennis hoedt zich om van een ‘revolutie’ te spreken. Hij heeft het over ‘een logisch gevolg van de verwoonerving van de stad’. ‘We willen bewoners in onze stad meer ruimte geven. Daarom zetten we al enkele jaren in op de aanleg van woonerven, waardoor parkeerplaatsen op het openbaar domein verdwenen zijn. Dat heeft de druk op de resterende plaatsen verhoogd. Met deze ingreep willen we de resterende plaatsen maximaal vrijhouden voor bewoners.’

Kennis benadrukt meermaals dat het nieuwe Antwerpse beleid ‘geen anti-autoverhaal’ is. ‘Dit betekent niet dat wij autoverkeer willen ontraden. Iedereen blijft welkom in onze stad, met welk vervoersmiddel dan ook.’