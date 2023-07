Twitterburen misnoegd over felverlicht, flikkerend X-logo

Een kolossale X markeert waar Musk zijn territorium afbakende: in San Francisco, waar hij het sociale mediaplatform X (voormalig Twitter) runt. Maar stadsambtenaren en buurtbewoners zijn ontstemd door het felle logo, dat schrijft The Guardian.

De X werd vrijdag op het gebouw geplaatst aan de hoofdkwartieren van Market Street na een post op Musks sociale media. Daarin kondigde de miljardair aan dat X in San Francisco gevestigd blijft, ondanks de zogenaamde ‘doemspiraal’ waarin ‘het ene na het andere bedrijf de stad verlaat.

Overbuur Patricia Wallinga vertelde CBS dat het licht ‘gevaarlijk’ is, en noemde de situatie een ‘clown-show.’ Het schijnt en flikkert zo scherp dat Wallinga eerst dacht dat het bliksem of zwaailichten waren. ‘Verwarrend.’

Advocaat George Wolf zei CBS dat omwonenden recht hebben om klacht in te dienen. ‘Erg roekeloos van Musk. Alsof dat zijn normale manier van zaken doen is: stukmaken en repareren kan later wel’, aldus Wolf.

De bouwinspectie van San Francisco heeft een onderzoek geopend en liet weten dat het misschien een inbreuk is. In een rapport staat ook dat de inspecteurs twee keer ter plaatse kwamen, maar het dak niet mochten betreden van de X-medewerkers.