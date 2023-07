Cardi B gooit microfoon naar fan die drank naar haar wierp

Cardi B is het zoveelste slachtoffer van fans die voorwerpen naar het podium gooien. Een fan gooide zijn drankje in haar richting waarop, zij haar microfoon in het publiek keilde.

Cardi B kreeg het drankje van een fan over zich heen tijdens haar concert in Las Vegas op zaterdag 29 juli. De rapper maakte zich kwaad en bekogelde op haar beurt de fan met haar microfoon. Op de beelden is te zien hoe bewakingsagenten de fan wegleiden. Het incident wordt massaal gedeeld op sociale media.

Gelijkaardige incidenten gebeuren steeds vaker. Rapper Lil Nas X kreeg tijdens zijn concert in Zweden een seksspeeltje op het podium gegooid. Zangeres Pink keek verbaasd toe hoe een fan een zakje assen op het podium wierp. ‘Is dit jouw moeder?’, vroeg ze geshockeerd. Zangeres Bebe Rexha hield zelfs verwondingen over aan haar concert in New York. Een fan gooide een smartphone naar haar gezicht en gaf haar zo een blauw oog en een snijwonde. ‘Ik dacht dat het grappig zou zijn’, klonk het bij de 27-jarige man die gearresteerd werd.

Meerdere artiesten waarschuwen hun fans voor soortgelijke stunts. Rapper Latto werd in Duitsland bekogeld en haalde uit naar het publiek: ‘Gooi het nog eens, ik sla je verrot!’ Ook Adele is niet te spreken over de nieuwe trend. ‘Hebben jullie ook gemerkt dat mensen tegenwoordig niet meer weten wat fucking concertetiquette is?’, zei ze tijdens haar concert in Las Vegas. De zangeres dreigde lachend met een geweer dat T-shirts afvuurt: ‘Durf iets naar mij te gooien en ik maak je kapot.’