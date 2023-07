Lotte Kopecky verdiende met tweede plek in de Tour minder dan Tadej Pogacar, maar meer dan Wout van Aert

Ze reed een Tour de France om U tegen te zeggen en dat verdient ook een (financiële) beloning. Voor haar tweede plek, ritzege, ereplaatsen, dagen in het geel en groen verdiende Lotte Kopecky deze Ronde van Frankrijk zo’n 40.000 euro aan prijzengeld. Een aardig bedrag, waarmee ze enkel ploeggenote en winnares Demi Vollering voor zich moet dulden. Al is het in vergelijking met de mannen eigenlijk maar kleingeld.

Lotte Kopecky reed een fenomenale Tour en dat blijft niet zonder (financiele) gevolgen. Na haar succesweek mag de Belgische kampioene zo’n 43.000 euro op haar rekening bijschrijven. De grootste broodwinning van Kopecky was ongetwijfeld haar tweede plek in het eindklassement. Daarvoor kreeg de renster van SD-Worx 25.000 euro.

Maar niet enkel die historische tweede plek brengt geld in het laatje, want al de hele week was Kopecky aardig wat prijzengeld bij elkaar aan het rijden. Het begon op dag één, toen ze in Clermont-Ferrand de ritzege pakte. Dat leverde Kopecky meteen 4.000 euro op.

Daarnaast werd ze ook eindwinnares in het puntenklassement. Dat leverde niet enkel de groene trui op, maar ook nog eens 3.000 euro op de bankrekening. Daarnaast waren er ook nog premies per dag in een leiderstrui. Zes keer in het geel, zeven keer groen en eenmaal de bollentrui: samen was het goed voor 1.400 euro. Per dag in een leiderstrui krijgen de dames namelijk 100 euro.

Tevens waren er ook nog premies voor haar prestaties per rit. Naast haar zege op dag 1 werd Kopecky ook nog eens tweede en driemaal derde. Dat leverde haar 2.000 en driemaal 1.000 euro op. In de andere ritten werd ze 6de en 16de, wat ook nog een kleine bonus opleverde.

Schril contrast met de mannen

In totaal verdiende Kopecky voor haar historische Tour dus iets meer dan 40.000 euro. 43.070 om exact te zijn. Een mooi bedrag, maar slechts een kleinigheid in vergelijking met de mannen. Zo haalde Jonas Vingegaard voor zijn Tourzege bij de mannen 551.970 euro binnen, terwijl zijn vrouwelijke tegenhanger Demi Vollering ‘slechts’ 61.630 euro kreeg.

Bij Kopecky zien we hetzelfde. Als nummer twee kreeg ze dus 43.070 euro, maar het nummer twee Tadej Pogacar kreeg bij de mannen 284.030 euro. Dat is ruim zes keer meer dan Kopecky.

Wat wel opvalt is dat Kopecky meer prijzengeld verdiende dan Wout van Aert. Ondanks zijn aantrekkelijke Tour, reed Van Aert qua resultaten natuurlijk wat minder. En het zijn net die resultaten die het prijzengeld bepalen. Niet geheel onlogisch dus dat hij met z’n net geen 30.000 euro minder doet dan Kopecky.

Team SD Worx was tevens dé grootverdiener in de Tour voor vrouwen. Van het beschikbare prijzengeld van 246.380 euro, ging de ploeg naar huis met 119.450 euro. Canyon/SRAM Racing volgt op ruime afstand met hun 30.440 euro.