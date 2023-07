De Brabantse Wal, een natuurgebied net over de Nederlandse grens, ligt aan de basis van de vernietigde vergunning voor een miljardenproject in de Antwerpse haven. — © Fred Debrock.

Een Nederlandse provincie liet de Ineos-vergunning in ons land torpederen om haar natuur van stikstof te vrijwaren. En dat doet ze niet voor het eerst. Maar wat met natuurgebieden in eigen land? Waarom schieten overheden hier niet in actie?