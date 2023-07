Grootscheepse klopjacht op voortvluchtige drugsbaron in Bolivia

In Bolivia maken meer dan 2.250 agenten momenteel jacht op een voortvluchtige drugsbaron. Volgens lokale autoriteiten is de Uruguayaanse cocaïnehandelaar de wereld rondgereisd om zijn arrestatie te ontlopen.

‘We hebben een reeks invallen gedaan in het departement Santa Cruz’, liet de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken Carlos Eduardo del Castillo zondag weten. ‘We werken met meer dan 2.250 politieagenten en 144 gemotoriseerde voertuigen. Er zijn al 23 operaties uitgevoerd, zes invallen en twaalf arrestaties’.

Sebastian Enrique Marset Cabrera (32) bevindt zich wellicht in Santa Cruz, een regio in zuid-oost Bolivië. Del Castillo zei dat Marset Cabrera er waarschijnlijk verblijft met zijn vrouw en drie kinderen. ‘De komende uren zullen we hem arresteren’, belooft Del Castillo.

Marset Cabrera wordt gezocht in zijn geboorteland Uruguay, maar ook in Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten. De autoriteiten noemen hem een van de machtigste drugshandelaars van het zuidelijke deel van Zuid-Amerika, omdat hij al tonnen drugs via Uruguay verhandeld zou hebben.

Vorig jaar tweette de Colombiaanse president Gustavo Petro dat Marset Cabrera verantwoordelijk was voor de dood van een Paraguayaanse anti-maffia-aanklager, die vermoord werd in mei 2022.