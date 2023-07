De zegen van stappen in de regen

Het helpt niet om regen te zien als persoonlijke straf. Integendeel. Flink doorstappen in de miezer zuivert je geest. Elke stap in de regen is verzet, en aanvaarding tegelijk.

Van alle keren dat ik in Schotland ging wandelen, herinner ik me griezelig padfijn de tocht van Kiscadale naar Brodick op het eiland Arran, of de mislukte poging om de bergpas Lairig Ghru over te steken, of de wandeling naar de dramatisch gelegen vissershut Nesbister op Shetland. Het waren op zich al memorabele dagen, maar ik denk er bij uitstek aan terug door de regen. Niet een beetje regen, véél regen, horizontale regen, ziedende regen.

Hoe vaak hebben Schotten in Schotland me niet vermaand dat slecht weer niet bestaat, alleen slechte kledij. Mocht ik Schots zijn, ik zou het misschien ook keer op keer zeggen, als een mantra, een ijdele poging om iets te doen aan het onrecht te zijn geboren in een regenziek land.

Ah, de regen. Tina Turner kon er niet tegen.

Niet dat ik niet van de zon houd, maar ik kan regen wel aanbevelen. Het helpt om regen niet te zien als een persoonlijke straf, een geseling, een onrecht. Het is een natuurfenomeen, zoals Van Dale zegt, ‘in de atmosfeer tot druppels gecondenseerde waterdamp’. In Regen. Een natuur- en cultuurgeschiedenis legt Cynthia Barnett prima uit wat het is, en waarom regen valt waar hij valt, hoe hij valt, wanneer hij valt. En hoe regen in kunst en literatuur is gegoten, want dat is best vaak gebeurd. Allemaal boeiend, maar lees het boek op een zonnige dag, dan is er tijd over om te gaan wandelen in de regen, in Schotland of in de regenschaduw van Schotland. Het vraagt wat meer voorbereiding, wat meer denkwerk over schoenen en kledij, voor gamaschen en extra sokken, maar dat kan geen bezwaar zijn.

Drooghok

Om het verdriet verdrietiger te maken, gebruiken regisseurs graag het viooltje in mineur en de regendruppel. Regen zet ongeluk in de verf. When it rains, it pours. Dus zong Gene Kelly in de regen, en hij was daar erg gelukkig. Het had inderdaad niet veel zin om te zingen in de zon. Het liedje zou vervlogen zijn in de geschiedenis. Regen is een staat van uitzondering. Default is het droog. En daarom ben je al snel een held in de regen.

Van wandelen in de regen word ik niet overmoedig, maar ervaar ik een oceanisch gevoel. De regen die, ondanks de gore-texjas of de poncho, langzaam toch doordringt tot op je vel (dat is onvermijdelijk, ik geloof allang niet meer in gore-tex, alle goede raad van Schotten ten spijt). In de regen word ik zelf vloeibaar, vanzelf, en wandelend ga ik op den duur de regen niet meer voelen. Of je wordt de regen en je vergeet dat je aan het wandelen bent. Het is de buitenwereld die binnen drupt, grenzen die vervagen. Je voelt je één en ondeelbaar met de omgeving, met de elementen. Wandelen in de regen brengt je in je element, en dat element is water.

Wandelen in de regen geeft je bovendien het excuus om ook te plassen in de regen. Voor een dubbel oceanisch effect.

Een regenwandeling valt niet te vergelijken met een zonwandeling. De regen neemt het besturingssysteem over, en je gaat je deel voelen van een kringloop. En als je ooit in een Schots drooghok hebt gestaan – elk hotel, elke B&B heeft er een – waar andere jassen, kousen en broeken liggen te drogen, dan voel je je totaal in touch met de andere regenwandelaars. Zo is de regen een grote gelijkmaker. Het giet even hard op de pruik van de markies als op de werkmanspet, en met een ander resultaat. Dat had de markies maar moeten zien aankomen.

Regendruppelprelude

Zintuiglijk, heten activiteiten vaak, maar te vaak is dat een truc van de foor. Omdat we zintuiglijkheid zijn kwijtgespeeld. De omgeving is gebetonneerd, kreukvrij, kindvriendelijk en brandveilig gemaakt. En droog. Dat is nog zo’n feature van wandelen in de regen. Het is echt zintuiglijk, op een manier die niet door marketeers is bedacht. De wereld die niets van je wil, alleen maar geeft.

Regen doet van alles met de zintuigen. Regen maakt je nat, en dat is maar het begin. Het filtert het licht en dempt felle kleuren. Regen doet groen opfleuren en maakt bruin en grijs foncé. Het zet je neus op scherp, petrichor heet de geur van regen. En het getik op je capuchon lijkt op muziek. Voor nog meer zintuiglijkheid kun je in de regen wandelen terwijl je naar de ‘Regendruppelprelude’ van Frédéric Chopin luistert, en checken of de linkerhand het tempo van de bui volgt. Chopin schreef het stuk in 1838 op Mallorca in een nacht waarin het hard regende. Zijn minnares George Sand hoorde in het stuk de volgende dag het ritme van de druppels op het dak. Chopin ontkende in alle toonaarden, hij voelde zich te goed om met zijn muziek de natuur te imiteren.

Je kunt een douche nemen, of als de doe-het-zelfzaak het mag beslissen, een regendouche, maar buiten in de miezer gaan stappen, heeft een groter zuiverend vermogen. En plassen niet vermijden, ze juist opzoeken, is snel en eenvoudig verzet. Het is sociaal onaangepast zijn, maar niet in die mate dat ze je komen opsluiten. De regenbeweging is een tegenbeweging. Zoals het tegelijkertijd een oefening is in berusting. Het is paradoxaal, maar elke stap in de regen is protest en aanvaarding tegelijk.

Dit artikel verscheen eerder in De Standaard Magazine op zaterdag 24 oktober 2020.