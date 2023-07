Herfstweer houdt aan

Maandag wordt het zwaarbewolkt, winderig, kil en miezerig met perioden van regen of motregen. In de late namiddag trekt een actieve storing het land in vanaf het westen met stevige buien en kans op enkele donderslagen.

De maxima klimmen niet hoger dan 17 tot lokaal 21 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee soms een krachtige wind. De rukwinden kunnen oplopen tot 65 km/u. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht trekken de regen en de buien langzaam verder oostwaarts door ons land. Plaatselijk valt er veel neerslag met ook kans op onweer. Op het einde van de nacht pas verlaat de neerslag via de provincie Luxemburg ons land. Daarna volgen enkele opklaringen bij minima van 13 tot 16 graden. De wind waait matig en aan zee en op de hoogten soms vrij krachtig.

Dinsdag is het wisselend bewolkt. Eerst is het overwegend droog, maar in de loop van de dag wordt de atmosfeer onstabiel met buien. Plaatselijk kan het daarbij onweren. Mogelijk wordt het in de loop van de namiddag meestal droog over het westen en het noordwesten. We halen maxima van 16 tot 21 graden bij een matige en aan zee vaak een vrij krachtige wind.

Woensdag gaat het eerst stevig regenen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen eerder wisselend bewolkt met buien die intens kunnen zijn en kans op onweer. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust soms een krachtige wind.

Donderdag wordt een zeer wisselvallige dag met vaak veel wolken en perioden van regen of buien. Enkele onweersbuien zijn niet uitgesloten. Het blijft bovendien hard waaien. De maxima klimmen niet hoger dan 15 tot 20 graden.