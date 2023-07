Belgische toerist sterft na duik in zee in Kroatië

Een 48-jarige Belg die met vakantie was in Kroatië, is overleden nadat hij na een sprong in zee met zijn hoofd op de rotsen terechtkwam. De politie waarschuwt voor de gevaren.

De politie van de Kroatische provincie Istrië bevestigt het drama nabij Umag. Ooggetuigen zagen vorige week een man, een 48-jarige Belg, vanaf de pier in zee duiken. Daarbij is hij ongelukkig met zijn hoofd tegen de rotsen gebotst. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn ernstige verwondingen.

Op Kaap Kamenjak, in het zuiden van het land, raakte een minderjarige Belg gewond toen ze van een 15 meter hoge klif in het water sprong. Ze werd geraakt aan de ruggengraat, maar het is niet duidelijk hoe haar situatie op dit moment is.

De politie van Istrië waarschuwt burgers en toeristen in de nasleep van de twee ongevallen om voorzichtig te zijn wanneer ze in zee springen. Voor de kust liggen veel rotsen en vaak is het moeilijk in te schatten hoe diep die liggen. De politie vraagt ook om niet te duiken op plaatsen waar dat expliciet verboden is.