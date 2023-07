Erkent na Taiwan ook Nepal binnenkort homohuwelijk? ‘Zou toerisme enorm boosten’

Nepal, een bergachtig land met zo’n 30 miljoen inwoners aan de grens met India, heeft een nieuwe stap gezet richting de erkenning van lgbti-huwelijken. In bepaalde hindoeïstische tempels mochten holebikoppels al langer met elkaar trouwen. Maar volgens het Hooggerechtshof moet de overheid zo’n religieus huwelijk ook onmiddellijk wettelijk registreren.

Dat geeft koppels veel meer rechten: zo kunnen ze makkelijker samen een eigendom aankopen, rekeningen openen of erven van elkaar. Ook als er kinderen zijn of één partner ziek wordt, verhelpt zo’n wettelijke erkenning heel wat problemen. Rechter Til Pradad Shrestha verplichtte de Nepalese overheid eind juni om koppels meteen die wettelijke rechten te verlenen, en ook de legalisering van het homohuwelijk voor te bereiden.

De overheid kan dat nog steeds proberen uit te stellen, zoals het de afgelopen jaren al heeft gedaan na eerdere lgbti-gezinde arresten. Maar de juridische basis is alvast gelegd. Daarom spreekt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over een ‘historische mijlpaal’. In heel Azië is het holebi­huwelijk tot nu toe alleen erkend in Taiwan. In Zuidoost-Azië is Nepal nu de trendsetter. Elders in de regio lijkt de vooruitgang ogenschijnlijk miniem, maar toch slagen activisten er steeds beter in om via de rechtbank hun agenda te doen gelden. Het conservatieve Japan voerde recent nog een wet in die ‘oneerlijke discriminatie’ van lgbti moet voorkomen, en India haalde in 2018 seks met iemand van hetzelfde geslacht uit het strafwetboek.

‘Roze toerisme’

Een Nepalees holebikoppel geïnterviewd door The Diplomat gaf zondag nog aan dat lokale ambtenaren weigerden hun huwelijk te registreren. ‘Politici gaan nogal passief om met lgbti-rechten’, oordeelt voormalig parlementslid (en zelf homo) Sunil Babu Pant. ‘Ze zijn er niet openlijk tegen, maar gaan ook niet actief in tegen klassieke patriarchale opvattingen.’

Pant ijvert al jaren actief voor meer lgbti-rechten, en ziet daar ook een economisch voordeel in. Het zogenaamde ‘roze toerisme’ is een miljardenbusiness. De Nepalese Raad voor Toerisme, een overheidsorgaan, biedt al trainingen aan voor gidsen die lgbti-groepjes begeleiden op bergtochten. Volgens woordvoerder Aditya Baral zou het homohuwelijk toerisme erg boosten. ‘Taiwan en Thailand worden al gezien als lgbti-vriendelijke bestemmingen, maar mensen zoeken iets nieuws en dat kan Nepal bieden’, aldus Pant.