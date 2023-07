Lotte Kopecky tweede op eindpodium, Vollering wint Tour

Demi Vollering heeft zoals verwacht haar gele trui in de afsluitende tijdrit van de Tour de France Femmes veilig kunnen stellen. Lotte Kopecky bevestigde nog maar eens haar supervorm en sprong naar de tweede plaats in de eindstand. De dagzege ging met Marlen Reusser ook naar Team SD Worx.

‘Niet slecht voor een sprinter’, kreeg Kopecky meteen na aankomst een stelling voorgeschoteld. ‘Neen, inderdaad niet’, reageerde de Belgisch kampioene. ‘Ik weet niet wat mij overkomt. Ik kwam naar de Tour met een goede vorm, maar dat dit zou gebeuren? Neen, dit is echt boven mijn verwachtingen. Aan een podium heb ik nooit gedacht.’

Kopecky eindigde uiteindelijk enorm knap als derde in de tijdrit, na haar ploeggenotes Marlen Reusser en Demi Vollering. In de eindstand wipt ze voorbij Annemiek Van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma met wie ze in dezelfde tijd eindigt. Op basis van de honderdsten mag Kopecky de tweede plek in de eindstand claimen. Een ongelooflijke prestatie.