Kampioen Antwerp mist zijn start niet

Veel dezelfde gezichten bij Antwerp en Cercle Brugge in de eerste wedstrijd van de landskampioen in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League. Bij de Vereniging stond geen enkele nieuwkomer in de basis, bij Antwerp welgeteld eentje. Jacob Ondrejka, in de Supercup al gestart, stond ook in de competitie als aanvallende middenvelder opgesteld. Vincent Janssen kreeg tijdens de Supercup nog wat tijd om te herstellen en maakte zondagnamiddag opnieuw zijn opwachting in de basiself.

Het was een van Janssens notoire voorgangers in de aanval bij de Great Old, William Owusu, die de officieuze aftrap gaf. ‘Owusu’s on fire’, zong het publiek, dat de goals en werklust van de cultspits nog niet vergeten was. In een ver verleden speelde hij ook nog bij Cercle.

Janssen is terug

Janssen zorgde overigens voor het eerste gevaar van de partij. Na een snelle inworp van De Laet legde de Nederlandse spits af tot bij Ondrejka. Warleson keerde het schot van de Zweed. De Scandinavische ‘tien’ van RAFC was veruit de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Na nog geen halfuur spelen, had hij al drie pogingen laten noteren. Hij miste net dat tikkeltje overtuiging in zijn schoten.

In het eerste kwart was de partij nog in balans. Een kopballetje van Siquet vloog over de kooi van Butez, die zich daarna uitstekend breed maakte op een schot van Denkey. Van den Bosch, de vervanger van de geschorste Ávila, zag er daar niet al te best uit.

Antwerp neemt over

Na dat openingskwart nam de regerende landskampioen het commando in handen. Vooral over links waren de manschappen van Mark van Bommel erg dreigend. Ondrejka zette Bataille alleen voor Warleson. De West-Vlaamse verdediger, vandaag op links, trapte op de Cercle-doelman. Een volley van De Laet strandde op het been van Deman, maar toen Bataille Ondrejka wegstuurde was het wel prijs voor RAFC. De Zweed legde oog in oog met Warleson het leer nog af, waarna Daland het leer in eigen doel gleed. 1-0 op slag van rust en dat was niet onverdiend.

Na rust probeerde Muslic het tij te keren met de inbreng van Utkus, Lopes Da Silva en Kehrer, maar het niveau in de tweede helft bracht niet dat van de eerste 45 minuten. Janssen liet tot twee keer toe na om te trappen en toen Butez een kopbal van Deman uit zijn doel zweefde, had scheidsrechter Lardot al een Brugse overtreding gezien. Muja, ingevallen voor de vrij onzichtbare Kerk, kopte ook nog meters naast.

Bijna Vermeeren

Dan maar de 1-0 over de streep trekken en loeren op de counter, dachten ze bij de thuisploeg, waar het trio Ilenikhena, Vines en Scott Janssen (krampen), Ondrejka en De Laet kwam aflossen. Met een ultieme zet -de inbreng van De Wilde en Semedo- wou Cercle-trainer Muslic nog een punt uit de brand slepen, maar het was Vermeeren die uiteindelijk het dichtst bij een goal kwam. Zijn schot spatte uiteen op de kruising.

Het bleef dus bij 1-0 en Antwerp gaat zo dus verder op zijn elan. Na de Supercup begint de landskampioen nu ook met een driepunter aan het seizoen. Volgende week trekt RAFC naar Anderlecht. Cercle start met 0 op 3 is topschutter Ueda kwijt: een dubbele klap.