Rusland zegt aanvallen met Oekraïense drones te hebben afgeweerd

Boven het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim zijn 25 Oekraïense droneaanvallen afgeslagen, zegt het Russische Ministerie van Defensie.

Volgens Moskou heeft ‘het regime in Kiev’ in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om doelen op het schiereiland te treffen. De luchtafweer heeft zestien drones neergehaald. De negen andere drones ‘werden geneutraliseerd door middel van elektronische oorlogsvoering en zijn neergestort in de Zwarte Zee’, klinkt het. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers.

Het aantal droneaanvallen op de Krim is de voorbije weken fors toegenomen. De aanvallen worden slechts zelden door Oekraïne opgeëist.

De Russische overheid meldde zondag ook dat er in de buurt van Moskou drie gevechtsdrones waren onderschept. De gevels van twee kantoorgebouwen liepen daarbij lichte schade op en één bewaker zou volgens het Russische nieuwsagentschap Tass gewond zijn geraakt. De luchthaven van Vnukovo moest kort gesloten worden.

Het is niet de eerste keer dat er ook op Moskou aanvallen met drones plaatsvinden.