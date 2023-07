Aflossingsploeg zwemt naar Belgisch record op WK zwemmen

Op de laatste dag van het WK zwemmen in Japan is er een tweede Belgisch record gesneuveld. Roos Vanotterdijk, Florine Gaspard, Valentine Dumont en Fleur Verdonck verbeterden het record op de 4x100 meter wisselslag. Hun vijftiende tijd was wel niet genoeg voor een finale plaats.

Het oude Belgische record – op naam van Jade Smits, Fanny Lecluyse, Kimberly Buys en Lotte Goris – stond op 4’05”23 sinds het EK in 2016. Op dit WK stond er een compleet nieuwe ploeg aan de start. Roos Vanotterdijk, Florine Gaspard, Valentine Dumont en Fleur Verdonck brachten het record naar 4’04”54.

Door de schouderblessure van Roos Vanotterdijk werd er wat gewisseld in de ploeg. Vanotterdijk – die normaal de vlinderslag zou zwemmen – startte met de rugslag (in 1’00”91). Gaspard nam de schoolslag op zich (in 1’09”14). Dumont zwom de vlinderslag in plaats van de vrije slag (in 59”09). De 17-jarige Verdonck – die gepland stond te rugslag te zwemmen – eindigde met de vrije slag (in een knappe 55”40).

Met die tijd zwommen de Belgische dames naar de vijftiende tijd van de wereld. Voor een plek in de finale (en dus de top acht) moest het viertal ruim onder de vier minuten duiken.

Totaalplaatje

De zwemsters van de aflossingsploeg waren de laatste Belgen die dit WK in het water doken. Het totaalplaatje na acht dagen zwemmen is twee Belgische records, één individueel record, vier halve finales en acht top zestien-plaatsen.

Indien Vanotterdijk haar tijden zwemt – en dus niet sukkelt met een schouderblessure – plaatst ze zich altijd voor de halve finales en zelfs de finale op het WK. Maar vooral het feit dat er onder de Belgische delegatie maar één persoonlijk record gezwommen is, baart zorgen. Op een groot toneel zoals het WK of de Olympische Spelen, moeten de beste tijden gezwommen worden.