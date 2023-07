Drie arrestaties na schietpartij tijdens Zomercarnaval in Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Zomercarnaval is het vaak over koppen lopen op de Coolsingel, een verkeersas met aan weerskanten winkels en horeca in het centrum van Rotterdam. Na de straatparade met onder meer dansers en praalwagens vindt er nog een afsluitend feest plaats. Daar is het zaterdagavond misgegaan.

Na een schietincident op diezelfde plek omstreeks vijf uur ’s middags, was de politie al massaal ter plaatse. Een man had een wapen getrokken, maar maakte geen slachtoffers. Hij is nog op de vlucht. Voor de ogen van enkele aanwezige agenten vond er om halftien ’s avonds een nieuwe schietpartij plaats. De agenten trokken hun wapens en losten meerdere schoten, waarop de schutter neerging.

Bij het horen van de schoten, ontstond er paniek. Een vrouw die wilde wegvluchten, kwam ten val en geraakte gewond. Zowel de dader, het slachtoffer dat neergeschoten werd, als de gevallen vrouw werden naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar werden zowel de dader als het slachtoffer aangehouden. Een derde verdachte werd niet veel later in de buurt aangehouden.

Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de schietpartijen. ‘Op dit moment lijkt er geen verband tussen beide incidenten, maar de mogelijkheid wordt meegenomen in het onderzoek’, aldus een bericht van de Rotterdamse politie.

Het Rotterdamse Zomercarnaval kreeg enkele dagen geleden nog internationale aandacht door de waarschuwing dat carnavalsgroepen die te ordinair dansen, geweerd zouden worden.