Op het weermenu voor volgende week: zwaarbewolkt, winderig, kil, onweer en felle regenval

Zondag is vrij bewolkt met aan zee kans op een bui. Het wordt iets koeler met maxima tussen 16 en 21 graden. De wind waait in het binnenland matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u, aan zee tot 65 km/u. Zeker tot woensdag blijft het winderig. Dat meldt het KMI.

Zondagavond neemt de bewolking snel toe vanaf het westen gevolgd door regen, vooral dan over de noordelijke landshelft. Tijdens de nacht vallen er mogelijk nog enkele buien. De minima liggen tussen 12 en 17 graden. De wind waait matig met op het reliëf nog kans op windstoten tot 50 km/u. Aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig.

Winderig en kil

Maandag wordt het zwaarbewolkt, winderig en kil met perioden van regen, vooral na de middag. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot 65 km/u. In de nacht van maandag op dinsdag wordt de neerslag intenser.

Dinsdag start vooral in het zuidoosten zwaarbewolkt met regen, mogelijk felle regenval. Later overdag is het overal wisselend bewolkt met opklaringen maar ook nog lokale buien. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige en aan zee vaak vrij krachtige wind.

Woensdag kan een lagedrukgebied over of nabij ons land passeren waardoor er verspreid over het land vrij veel regen kan vallen met kans op onweer. De temperaturen zullen onder de seizoensnorm blijven met maxima van 15 tot 20 graden bij een over het algemeen matige tot vrij krachtige wind.