Explosie aan pizzeria in Berchem

Een pizzeria in het Antwerpse district Berchem is in de nacht van zaterdag op zondag beschadigd geraakt door een explosie. Dat heeft de lokale politie gemeld.

Iets voor 2.30 uur hoorde iemand een knal ter hoogte van een pizzeria aan de Diksmuidelaan, zegt een woordvoerder van de lokale politie. De hulpdiensten werden meteen verwittigd. Een getuige ondernam een geslaagde bluspoging, waardoor de schade beperkt bleef tot de deur. ‘Wellicht had iemand zwaar knalvuurwerk afgestoken’, aldus de woordvoerder.

Controle door de politie in de buurt leverde niets op. Er werd een perimeter ingesteld en het gerechtelijke lab kwam ter plaatse voor onderzoek. Of er een link is met het drugsmilieu wordt onderzocht. Er vielen geen gewonden.

Dinsdag was er nog een ontploffing in de Antwerpse Bogaardestraat, in het midden van de Sint-Andrieswijk. Daarbij geraakten twee panden beschadigd. Ook daar werd gekeken of de explosie kaderde in een lange reeks van bom- en granaataanslagen in de Scheldestad.