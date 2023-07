David Goffin grijpt naast finaleplaats in Verona

David Goffin (ATP 111) is er zaterdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Challengertoernooi in Verona (118.000 euro). De 32-jarige Luikenaar, eerste reekshoofd op het gravel in Noord-Italië, verloor in twee sets van de Oekraïner Vitaliy Sachko (ATP 188).

Het werd 7-5 en 6-4 na een uur en 29 minuten wedstrijd.

Goffin hoopte in Verona een negende Challengertitel te winnen, de tweede dit seizoen nadat hij in januari de beste was in Louvain-La-Neuve. Goffin is dankzij zijn kwalificatie voor de halve finales wel zeker dat hij maandag terugkeert in de top 100 van de wereldranking.

Zondag staat Sachko in de finale tegenover de Tsjech Vit Kopriva (ATP 248).