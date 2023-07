Verstappen wint sprintrace op Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps gewonnen. Het is de vijfde sprint overwinning voor de Nederlander. Nieuwkomer Oscar Piastri van McLaren reed over de meet als tweede, voor Pierre Gasly van Alpine.

Op het circuit Spa-Francorchamps reed tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen in elf laps naar de overwinning. De Australiër Oscar Piastri van McLaren volgde op de tweede plaats. Het is de eerste podiumplaats voor de nieuwkomer. De Fransman Pierre Gasly van Alpine stond ook mee op het podium. Het is zijn beste resultaat sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021.

Bij de start van de sprintrace werd de originele volgorde meteen opgeschud omdat verschillende coureurs ervoor kozen om meteen te wisselen van banden. Hierdoor was de 22-jarige Australiër in de derde lap opeens aan het leiden. Verstappen kon Piastri makkelijk terug voorbijsteken in de zesde lap op de Kemmel. De Nederlander reed uiteindelijk met een zestal seconden voorsprong naar de eindstreep.

‘Wanneer je Max achter je hebt… Laten we zeggen dat het je niet gerust stelt’, lachte de Piastri na de race. ‘Ik had alleen niet verwacht dat hij me daar zou inhalen.’

Regen, racen en nog eens regen

De Formule 1 Grand Prix in Spa-Francorchamps kan momenteel worden samengevat in zes woorden: ‘regen, racen en nog eens regen’. Net op het moment dat de autocoureurs in hun auto stapten om aan de sprintrace te beginnen, vielen de eerste regendruppels uit de lucht.

De sprintrace werd (voor de tweede keer) verlaat en bovendien verkort. De autocoureurs reden maar elf laps (ongeveer 77 kilometer), in plaats van de geplande vijftien (105 kilometer).

Bij de start van de sprintrace werd gekozen voor een rollende start in plaats van een staande start. Dat betekent dat de auto’s op een veilige snelheid achter de safety car rijden, met regenbanden vanwege de natte condities. Een viertal laps lang reden de coureurs achter de auto aan, voor de coureurs mochten starten met racen.

‘Ik denk dat een rollende start het slimste is wat ze konden doen in deze weercondities’, zei Verstappen op de persconferentie. ‘Ik kon de safety car niet zien en ik reed als eerste.’

Ook Gasly – die zijn goede vriend Anthoine Hubert verloor bij een ongeval op het circuit – vertelde over de slechte zichtbaarheid: ‘Ik kon niets zien. Ik voelde me niet veilig. Ik reed dan nog eens als zesde. Ik kan me niet voorstellen hoe het was voor diegenen die als laatste reden.’

Jarige Alonso en Perez moesten opgeven

Twee coureurs hebben de race niet kunnen beëindigen. De jarige Fernando Alonso van Aston Martin verloor in de vierde lap de controle over het stuur en belandde in de grindbak. Ook Sergio Perez, de ploeggenoot van Verstappen, moest opgeven.

Na een botsing tussen Perez en Lewis Hamilton, kon de Mexicaan zijn tempo niet terugvinden. Uiteindelijk moest hij naar de pit terugkeren. Hamilton kreeg vervolgens vijf seconden straftijd, waardoor hij zijn vierde positie verloor. De Brit eindigde uiteindelijk zevende in het klassement.