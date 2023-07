Westerlo pakt in extremis een punt op Eupen

Eupen en Westerlo hebben zaterdagnamiddag op de eerste speeldag in de hoogste voetbalklasse 2-2 gelijkgespeeld. De bezoekers maakten in de toegevoegde tijd gelijk.

Eupen kwam na 20 minuten op voorsprong langs Yentl Van Genechten. Hij scoorde in de rebound nadat Bolat een schot van Magnée uit doel had geweerd. Westerlo kwam in de 38ste minuut langszij maar de treffer van Muhammed Gümüskaya werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Zo konden de Panda’s met een gevleide voorsprong gaan rusten.

Tien minuten na de pauze scoorde Van Genechten zijn tweede van de namiddag, in een haast identieke fase als voor de pauze. Opnieuw was hij, na een schot van Nuhu tegen de paal, goed gevolgd om de rebound af te werken.

Westerlo leek in de touwen te hangen maar in de 69ste minuut scoorden de Kemphanen de aansluitingstreffer. Nicolas Madsen zette een strafschop om. In de eerste minuut van de toegevoegde tijd kregen de bezoekers helemaal loon naar werken. Na een hoekschop kon de Eupense doelman Nurudeen het leer niet klemmen en Lucas Stassin profiteerde om de 2-2 binnen te knallen.

Eupen-Westerlo 2-2. 20’ Van Genechten 1-0; 55’ Van Genechten 2-0; 69’ Madsen 2-1; 90’ + 1 Stassin 2-2.