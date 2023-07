Remco Evenepoel wint opnieuw de Clasica San Sebastian

Remco Evenepoel heeft in een sprint met Pello Bilbao voor de derde keer de Clásica San Sebastián gewonnen, zijn voorlopig laatste wedstrijd in de regenboogtrui. Evenepoel is de eerste die de Baskische wedstrijd wint in de regenboogtrui. Voor de kopman van Soudal-Quick Step is het de negende individuele zege van het seizoen. Evenepoel reed in schuifjes eerst iedereen uit het wiel, op eentje na en die klopte hij in de sprint.

Eén week voor de WK-wegrit heeft Remco Evenepoel bewezen dat zijn voorbereiding prima is verlopen en dat hij er klaar voor is. De uittredende wereldkampioen reed op één renner na iedereen uit het wiel en die laatste, de nochtans niet trage Bask Pello Bilbao, klopte hij in de sprint.

‘Deze zege is goed voor het hoofd en de motivatie voor het tweede deel van het seizoen’, zei Remco Evenepoel. ‘En uiteraard ook voor het WK volgende week.’

‘Het was een speciale koers. Ik had niet het plan om al zo vroeg, op de Erlaitz, te gaan, maar mijn ploegmakkers waren weg, dus besliste ik aan te vallen en te bekijken wie er volgde. We vormden een perfect groepje en de samenwerking was goed. Op de slotklim reed ik een hard tempo waarvan ik wist dat ik het tot op de top kon volhouden.’

‘Ik zag dat Pello er nog aanhing en ik weet dat hij van de klimmers een van de snelste aan de meet is. Maar ik heb mezelf verbaasd met mijn sprint. Ik hou van deze koers en de fans hier, al juichten ze vandaag iets meer voor Pello dan voor mij. Alle begrip daarvoor. Het was superfijn om met Pello de finale te rijden.’

Witte broek

Als Remco Evenepoel in zijn witte broek start, weten we dat hij zijn zinnen op de wedstrijd heeft gezet en bulkt van zelfvertrouwen. De witte broek kreeg al snel een paar strepen, want nog in de neutralisatie kwam Evenepoel ten val, gelukkig zonder erg.

Nathan Van Hooydonck, Romain Bardet, Franck Bonnamour, Julien Bernard en Mikel Iturria vormden de vroege vlucht van de dag.

Maar ook Evenepoel begon er vroeg aan. Op de Erlaitz (4 km tot 10,3 procent), op zo’n 73 kilometer van de streep, trok de wereldkampioen in de tegenaanval. Aleksandr Vlasov, Alberto Bettiol en Pello Bilbao konden hun wagonnetje aanhaken. Een beresterke Evenepoel nam hen in geen tijd mee naar de twee overgebleven vluchters, Bardet en Van Hooydonck.

Op de Mendizorrotz (4,1 km aan 7,3 procent, op 37 kilometer van de finish) gaf Evenepoel er nog eens een snok aan. Alleen Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) en Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) konden hem volgen: het podium van San Sebastian was gekend.

Op de slotklim Murgil Tontorra (2,1 km aan 9,9 procent) ging ook Vlasov overboord, maar een taaie Pello Bilbao kon bij de wereldkampioen blijven. We kregen dus een sprint met twee. Daarin nam Evenepoel de maat van Pello Bilbao.Remco Evenepoel pakte zo na 2019 een 2022 zijn derde overwinning in de Clásica San Sebastián.