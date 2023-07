Buschauffeur kritiek na botsing tegen boom in Heers

Bij een zwaar verkeersongeval in Heers is zaterdag kort na de middag een buschauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt. Om een voorlopig nog onbekende reden is de man met de lege bus van De Lijn tegen een boom geknald. Dat gebeurde rond 12.15 uur in een bocht, waar de bus in een bocht rechtdoor is gereden.