‘Zelfs als de klimaatcrisis nog heel donker en smerig wordt, kunnen we hier goed uitkomen’

Kim Stanley Robinson (71) was al een van de grootste science fiction-schrijvers van zijn generatie toen hij een vooruitziende klimaatroman schreef waarin ellende en hoop elkaar ontmoeten. Het succes van zijn bestseller ‘Ministry of the Future’ bezorgde de Californische eco-socialist het oor van wereldleiders en tech-miljardairs. Dat gebruikt hij nu om utopische ideeën om te zetten in klimaatoplossingen. ‘Het is mogelijk om 8 miljard mensen een waardig leven te geven én tegelijk zorg te dragen voor de biosfeer.’