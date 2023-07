Na samenwerking met Belgische politie zijn toplui van Albanese politie en parket opgepakt dankzij Sky ECC

De Albanese anticorruptiedienst heeft afgelopen week meerdere toplui van politie en justitie gearresteerd in het onderzoek naar een criminele organisatie die van een moord en pogingen tot liquidaties verdacht wordt. Het onderzoek is gebaseerd op berichten uit de kraak van Sky ECC.

Ruim twee jaar na de kraak van de bij criminelen razend populaire versleutelde berichtendienst Sky ECC blijven de berichten uit de chatapplicatie politiediensten overal ter wereld een schat aan informatie opleveren. In Albanië werd deze week een grote actie gehouden door de anticorruptie-eenheid SPAK. Daarbij werden meerdere vermeende leden van een grote criminele organisatie opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende afrekeningen in het Balkanland, minstens één met dodelijke afloop in de stad Shkodër. De arrestaties zijn al enkele dagen hét belangrijkste nieuwsitem in de Albanese pers, bij de verdachten zitten namelijk meerdere mannen die tot de ‘bovenwereld’ gerekend worden.

Zo werden volgens enkele kranten onder meer de procureur van de stad Kukës in de boeien geslagen, die zorgde er volgens de lokale pers voor dat dossiers tegen bepaalde criminelen afgesloten werden. Ook verschillende hooggeplaatste (ex-)politiemensen belandden achter de tralies. Albanese media berichten dat minstens twee van de politiemensen betrokken waren bij liquidaties, een van hen door informatie over het slachtoffer te delen. De andere, toen al uit dienst, zou geholpen hebben om twee moordenaars te doen ontkomen aan de politie en had een ander beoogd slachtoffer geobserveerd. ‘Hij stuurde foto’s en informeerde de organisatie over de bewegingen van de man’, schrijft de krant Shqiptarja. ‘De moord mislukte.’ Een Chef Operaties bij de politie zou op zijn beurt informatie over op til zijnde acties hebben doorgespeeld aan een maffiabaas.

Nauw contact met premier

In Albanië gaat ook veel aandacht naar de arrestatie van Pëllumb Gjoka, een bekend zakenman die door de overheid als ‘strategisch investeerder’ erkend is, en nu gezien wordt als opdrachtgever van de moord. De oppositie in Albanië laat in meerdere media optekenen dat Gjoka in nauw contact stond met premier Edi Rama.

In een vrijdag verspreidde persmededeling meldt Spak dat vijftien aanhoudingsbevelen uitgeschreven zijn en dat de opgepakte mannen verdacht worden van moord, passieve en actieve corruptie, schending van het beroepsgeheim, drugshandel, wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. ‘We willen de Belgische, Franse en Nederlandse politie bedanken voor de samenwerking en hun bijdrage aan het onderzoek’, zegt Spak

De berichten uit Sky ECC werden gekraakt door speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen in samenwerking met Nederlandse en Franse onderzoekers.