De Moor vindt migratie-deal met Tunesië opblazen ‘geen oplossing’: ‘EU moet op tafel kloppen’

Foto van moeder en dochter die overleden in woestijn in Tunesië

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) zegt dat ze zich bewust is dat er mensen sterven in de woestijn door de nieuwe migratie-deal met Tunesië. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1. Ze zegt ook dat het geen optie is om de deal op te blazen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor herhaalde zaterdag in De Ochtend op Radio 1 dat ze het ‘nooit zal aanvaarden’ dat migranten overlijden in de woestijn. Daarmee reageert ze op het verhaal van Matyla Dosso (30) en haar dochtertje Marie (6).

Moeder en dochter werd tegengehouden door de Tunesische autoriteiten. Die duwden hen terug naar de woestijn, waar ze werden achtergelaten. Ze zwierven dagen rond zonder water. Op een foto die afgelopen week opdook, was te zien dat ze in de woestijn zijn overleden. Hun lichamen werden dood teruggevonden door een Libische patrouille.

De Europese Unie tekende eerder deze maand een akkoord met de Tunesische president Kais Saied. Het land moet vluchtelingen tegenhouden in ruil voor financiële steun. Dosso en haar dochter zijn sindsdien niet de enige slachtoffers van het Tunesische grensbeleid. Elke dag stuiten de Libiërs op groepjes uitgedroogde, stervende of overleden Afrikanen in de woestijn. De foto’s die de grenswachters delen, tonen de dode lichamen van nog meer kinderen, die voorlopig niet werden geïdentificeerd, schreef De Standaard vrijdag.

De Moor zegt nog dat ze zich bewust is dat de foto ‘geen alleenstaand geval is’, maar tegelijkertijd vindt ze ‘de deal met Tunesië opblazen geen oplossing’. Volgens De Moor is die noodzakelijk om mensensmokkelaars tegen te gaan. Ze vindt dat de Europese Unie op tafel moet kloppen. ‘Het is naïef om te denken dat we vanuit Europa de migratieproblematiek alleen kunnen aanpakken, maar dat wil niet zeggen dat Tunesië zomaar vrij spel mag krijgen. Er moeten duidelijk afspraken gemaakt worden’.