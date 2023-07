Nog te weinig onderzoek naar gezondheidsrisico’s van nieuwe designerdrugs

Omdat nieuwe synthetische drugs razendsnel van samenstelling veranderen en er altijd nieuwe drugs bijkomen, zijn gebruikers nooit zeker wat ze in handen krijgen. Dat zegt Maarten Degreef, coördinator van het Belgian Early Warning System on Drugs bij gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schreef daar vorig jaar over in een rapport over de drug 3-MMC. Volgens het WHO zijn er aanwijzingen dat 3-MMC in de Verenigde Staten in sommige gevallen verkocht werd als MDMA. 3-MMC is een drug die onder de synthetische cathinones valt (amfetamine-achtige designerdrugs, red.) en die al enkele jaren aan populariteit wint in heel Europa. Het is een van de weinige nieuwe drugs waarover al iets bekend is, zegt Degreef. ‘Er zijn aanwijzingen dat het hartproblemen kan veroorzaken en we zien ook dat gebruikers er agressiever van worden.’ Het WHO-rapport haalt agressie ook aan als een gevolg van 3-MMC-gebruik op korte termijn, maar daar komen hartkloppingen, angstgevoelens, hallucinaties en nierfalen bij. Het WHO waarschuwt vooral voor het gebrek aan kennis over de gevolgen op lang termijn.

Het Europees drugsagentschap waarschuwt in een rapport uit 2021 ook voor de gezondheidsrisico’s van synthetische cannabis, onder meer omdat er zo weinig over bekend is. Volgens het Antigifcentrum zijn synthetische cannabis ‘veel sterker dan natuurlijke cannabis’, klinkt het op hun website. In sommige gevallen kan de hoeveelheid THC (de belangrijkste werkzame stof in cannabis, red.) dertig keer hoger zijn dan in niet-synthetische wiet.

In tegenstelling tot gewone cannabis is een overdosis aan synthetische wiet met de dood tot gevolg mogelijk. Net als bij andere synthetische drugs zijn de gevolgen op lange termijn nog niet bekend, maar op korte termijn kunnen gebruikers onder meer last krijgen van een zeer hoge hartslag, onrust, paniekaanvallen, paranoia of geheugenproblemen.