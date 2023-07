Halve finales voor Fleur Vermeiren en Florine Gaspard op WK zwemmen

Het was twee keer raak op de 50 meter schoolslag in Fukuoka. De 21-jarige Fleur Vermeiren zwom naar de vijftiende plaats in 30”73. De 21-jarige Florine Gaspard kon zich als zestiende plaatsen in 30”75. Het Belgisch record, op naam van Gaspard, staat momenteel op 30”53. Beide zwemsters kwamen in de reeksen dus zeer dicht in de buurt om het record te verbeteren.

De finales beginnen zaterdagnamiddag om 13 uur. Vermeiren zwemt in de eerste halve finale, gepland om 13.26 uur. Gaspard zwemt in de tweede reeks om 13.30 uur.

Laatste wedstrijd voor Vanotterdijk

De 18-jarige Roos Vanotterdijk heeft haar laatste individuele wedstrijd op het WK gezwommen. Ze zwom naar de 37ste plaats op de 50 meter vrije slag in 25”74. Voor een plaats in de halve finales was een chrono van 24”86 nodig.

Vanotterdijk sukkelt met een schouderblessure, waardoor ze niet op alle geplande nummers in actie kon komen. Het is afwachten of ze morgen nog start komt met de estafette ploeg op de 4x100 wisselslag.