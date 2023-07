Grote drukte op Europese wegen richting zuiden begonnen

In Frankrijk staat er in totaal al 120 km file. Alleen al op de A7 in de Rhônevallei staat er in zuidelijke richting een file van 50 kilometer. Op de A10 tussen Parijs en Bordeaux duiken ook de eerste vertragingen op bij het buitenrijden van Parijs en in de omgeving van Bordeaux.

Ook in het zuiden van Duitsland is het al erg druk. Op de A8 München - Salzburg staat er 45 km file voor de grensovergang bij Salzburg.

In Zwitserland staat er een file van 10 km voor de Gotthardtunnel in de richting van Italië. En in Oostenrijk staat dan weer een file aan de Karawankentunnel richting Slovenië. Er zijn ook vertragingen op de A10 Salzburg - Villach naar Slovenië en op de A13 (Brennersnelweg) naar Italië.

Touring verwacht dat de piek voor de verkeershinder in zuidelijk zich rond het middaguur zal voordoen. Bovendien wordt ook gewaarschuwd voor druk verkeer in noordelijke richting. Ook daarvoor geldt een ‘rode dag’, met een verkeerspiek die rond 15 uur wordt verwacht.