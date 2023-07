Zonnige zaterdag, maar daarna buien en kans op onweer

Zaterdag start droog maar later trekt een buienzone door het land met kans op onweer. In de namiddag wordt het vanaf het westen droog met mooie zonnige perioden, bij zo’n 20 tot lokaal 22 graden. Dat meldt het KMI.

De dag start bewolkt en er trekt later een storing van west naar oost door het land met regen en buien. Lokaal kan een donderslag weerklinken. In de loop van de namiddag wordt het snel droger vanaf het westen met geleidelijk aan brede opklaringen. In het oosten echter blijven de buien het langst actief en wordt het pas naar de avond toe droog. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden bij een matige zuidwestenwind die krimpt naar westzuidwest. Aan zee waait de wind vrij krachtig. Er zijn windstoten mogelijk van 50 tot 60 km/ h.

Zaterdagnacht wordt het vrijwel overal droog. Aan het einde van de nacht zijn er mogelijk nog enkele buien in het uiterste zuidoosten of aan zee. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden vlak aan zee. De zuidwestenwind is zwak in Hoog- België, matig elders in het binnenland en nog vrij krachtig aan zee.

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is iets koeler met maxima van 16 of 17 graden op de Ardense hoogten, tot 21 of 22 graden in Vlaanderen. De westen- tot zuidwestenwind is matig tot vaak vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/ h. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden van 60 tot 70 km/ h.

Maandag is het zwaarbewolkt met af en toe regen. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige (en aan zee vrij krachtige tot krachtige) zuidwestenwind.

Maandagnacht kan de regen vooral bezuiden Samber en Maas soms intens worden met lokaal vrij veel neerslag.

Dinsdag start regenachtig met vooral over het zuiden van het land soms veel regen. Later gaat de neerslag over in buien en

kunnen er een paar opklaringen verschijnen. De temperaturen wijzigen licht met maxima van 16 tot 19 graden in de Ardennen en 19 tot 21 graden elders.

Woensdag start waarschijnlijk grotendeels droog maar later trekt een nieuwe actieve regenzone het land binnen vanaf Frankrijk. Het wordt een graad of 20 in het centrum.

Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met mogelijk nog perioden van regen of buien en lokaal onweer. De maxima schommelen rond of net onder 20 graden in het centrum.